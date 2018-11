Napoli, il pareggio è di rigore con il Psg

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Ancora un pareggio tra Napoli e Paris Saint-Germain. Dopo il 2-2 del Parco dei Principi, al San Paolo (dove torna, applaudito, l'ex Cavani, entrato nel secondo tempo) finisce 1-1. E nel gruppo C di Champions, anche a causa del 2-0 clamoroso della Stella Rossa sul Liverpool, c'è un'ammucchiata a due giornate dal termine: gli uomini di Carlo Ancelotti e quelli di Jurgen Klopp comandano con 6 punti, a quota 5 segue il Psg, a 4 i serbi, che saranno a Fuorigrotta il prossimo 28 novembre.«Abbiamo cambiato l'atteggiamento dopo l'intervallo, con 20' di alto livello. Il risultati col Psg sono positivi. La qualificazione? È già importante essere qui a giocarcela», dichiara Ancelotti, alla 200ª panchina in Europa. «Al sorteggio ci davano tutti per morti: ora ci crediamo più che mai», aggiunge José Callejon.Se in Francia i minuti oltre il 90' erano stati fatali agli azzurri, nel retour-match il Napoli paga il recupero del primo tempo, subendo al 47' (10 secondi dopo l'unico minuto inizialmente concesso da Kuipers) la rete di Bernat, su assist di Mbappé. Hamsik e compagni si sbloccano dopo il riposo e pareggiano al 63' grazie ad un rigore trasformato alla perfezione da Insigne (già 10 centri stagionali) e guadagnato da Callejon, steso a sandwich tra Thiago Silva e Buffon. «Mai facile vincere a Napoli, pari giusto», così l'ex capitano della Juve.