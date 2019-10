Napoli, frenata amara: rigore non dato e pari dell'Atalanta

Massimo Sarti

MILANO - Sulla classe arbitrale si abbatte la furia del Napoli, che al San Paolo si fa fermare sul 2-2 dall'Atalanta, sempre terza da sola in classifica. Partenopei due volte avanti (Maksimovic al 16', Milik al 71'), due volte raggiunti dai bergamaschi, con Freuler al 41' (erroraccio di Meret) e Ilicic all'86'. Ma sull'avvio dell'azione che porta alla rete dello sloveno c'è un intervento di Kjaer su Llorente che fa gridare gli azzurri al rigore. Ma Giacomelli lascia andare e il Var Banti non considera tale decisione un grave errore. Ancelotti viene espulso e poi tuona: «È un abbaglio. Quello che è successo è un attacco alla mia professionalità, ai miei giocatori e alla mia società». Imbufalito anche il presidente Aurelio De Laurentiis: «Ci hanno rotto le scatole perché non si mettono in chiaro le cose. Ne abbiamo le tasche piene. Il rosso ad Ancelotti? Una cafonata».

Il Napoli ora è quinto a 18 punti, raggiunto dalla Lazio e dal sempre più lanciato Cagliari, ad un solo punto dalla zona Champions alla luce del 3-2 casalingo con il Bologna: sugli scudi Joao Pedro, con una doppietta. La Fiorentina rimonta 1-2 il Sassuolo a Reggio Emilia con le zampate di Castrovilli e Milenkovic nella ripresa, dopo la perla iniziale di Boga. La Sampdoria a Marassi si salva al 91' grazie ad un colpo di testa di Ramirez ed acciuffa sull'1-1 il Lecce, in avanti all'8' con Lapadula e rimasto in dieci al 72' (fuori Tachtsidis).

