Napoli, effetto Ancelotti sulle quote ora gli azzurri più vicini alla Juve

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Effetto Ancelotti sul Napoli e sulle quote per le scommesse della prossima serie A. Gli azzurri campioni d'Italia nel 2018/19 sono offerti a 4,00, alle spalle della Juve a 1,75, ma è significativo che la quota sia scesa di due punti con l'arrivo di Ancelotti. Carletto è peraltro un grande specialista delle coppe, il che autorizza a pensare in grande anche in chiave europea. Al riguardo, Snai ha aperto la scommessa sul triplete, che però è quotata a quasi 600. Impossibile. C'è comunque pronta anche la scommessa su un'interruzione del rapporto (esonero o dimissioni) prima della fine della prossima stagione. Un precoce divorzio è in lavagna a 7,50, la prosecuzione oltre il 26 maggio 2019 è ad appena 1,05.L'arrivo di Ancelotti al Napoli, oltre a scatenare entusiasmi e curiosità, ha indotto la Snai a confezionare una serie di quote ad hoc per punteggiare le ambizioni e i traguardi del nuovo tecnico azzurro. Sarri si è congedato con il record dei 91 punti in campionato, Ancelotti proverà a batterlo: il nuovo primato si gioca a 2,30, l'ipotesi contraria è però più probabile e data a 1,55. Intanto, sul fronte mercato, si fa strada un'idea importante per il futuro del Napoli. Tra Maurizio Sarri e il Chelsea ci potrebbe essere proprio il giocatore brasiliano, che Aurelio De Laurentiis ha chiesto dal club inglese come contropartita tecnica. Nonostante l'arrivo di Carlo Ancelotti, Sarri resta sotto contratto con il Napoli, che pretende il pagamento della clausola rescissoria (circa otto milioni di euro) per liberarlo. Ma la rescissione del contratto diverrebbe automatica qualora il Chelsea cedesse a titolo gratuito il difensore brasiliano. Secondo il Daily Express è stato lo stesso Ancelotti a indicare David Luiz come prima pedina per rinforzare la difesa azzurra. Sarebbe il primo colpo dell'era Ancelotti al Napoli.