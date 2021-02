Napoli-Atalanta, zero gol e poche emozioni in Coppa

Marco Zorzo

Avete presente Napoli-Atalanta 4-1 di campionato? Bene, anzi male. La semifinale di andata della Coppa Italia al Maradona (ex san Paolo) è finita con un nulla di fatto: 0-0 e tutti a casa. Insomma, tutto rinviato alla prossima settimana a Bergamo. Nel primo tempo il Napoli soffre l'Atalanta, che va vicino al bersaglio con Toloi, Pessina e Muriel. Dalla parte opposta Insigne & C. faticano a creare grattacapi a Gollini. La prima vera conclusione seria dei partenopei arriva al 44'. Il che è tutto dire.

Chi spera che la musica possa cambiare nella ripresa resta deluso. Una mezza occasione per parte, ma niente spettacolo e pathos. Squadre corte e attacchi spuntati. Soprattutto quello di Gattuso. Morale della favola: lo spettacolo, questo sconosciuto al Diego Armando Maradona.Sigh.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Febbraio 2021, 05:01

