Napoli 4-1 a Lecce Atalanta nei guai: cori razzisti al viola Dalbert

ROMA - Il Napoli passeggia a Lecce (4-1) confermando il suo stato di grazia e festeggia la doppietta di Llorente (Insigne su rigore e Fabian Ruiz gli altri marcatori); con questa vittoria gli azzurri di Ancelotti restano in scia di Inter e Juve. Il Sassuolo strapazza la Spal (3-0) con una doppietta di Caputo e rete di Duncan, e la Sampdoria che dà un primo calcio alla crisi conquistando i primi punti in casa contro il Torino (1-0 Gabbiadini). Bellissima la partita tra Atalanta e Fiorentina (a Parma); i bergamaschi di Gasperini vanno sotto 2-0 contro una ottima Viola (Chiesa e Ribery) poi negli ultimi minuti con il redivivo Ilic e nel recupero con Castagne al 95' (dopo una rete annullata al 91' col Var a Pasalic) che rimetteva in piedi una partita ormai persa (2-2). Nel primo tempo stop di 3' per cori razzisti a Dalbert che se ne lamenta con l'arbitro. «Sul razzismo l'Italia non fa passi avanti, e questo è grave», è il duro giudizio di Infantino, presidente Fifa.

Lunedì 23 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA