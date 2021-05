Naomi Campbell mamma a 51 anni «Ecco il mio amore»

Naomi Campbell mamma a quasi 51 anni: la top model ha annunciato l'evento sui suoi profili social con una foto che ne raffigura le mani che abbracciano i piedini di una bebè. «Una bellissima piccola benedizione mi ha scelto per essere sua mamma», ha scritto la Campbell su Instagram taggando la madre Valerie Morris-Campbell nella foto: «Sono onorata di avere questa anima gentile nella mia vita e non ho parole per descrivere l'amore che mi lega a te, piccolo angelo».

Celebrità, attori e cantanti, oltre che naturalmente tanti fan sono accorsi a congratularsi per il fiocco rosa, a partire dall'attrice Zoe Zaldana e da Marc Jacobs, lo stilista di cui Naomi è stata una musa. La Campbell celebrerà 51 anni il 22 maggio. Nell'annuncio sui social non ha specificato il nome o quando è nata la bambina. La supermodella in passato aveva parlato a lungo sul suo desiderio di diventare mamma: nel 2014 aveva confidato alla stilista Diane von Furstenberg che «pensava tutto il tempo di avere bambini, a prescindere dell'essere o non essere in una relazione con un partner.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Maggio 2021, 05:01

