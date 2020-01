«Nancy Brilli è stata regolarmente pagata Gli altri domani... nonostante il Quirino»

«In merito a quanto scritto dalla Signora Nancy Brilli nel numero di LEGGO del 21 gennaio sotto il titolo Noi in scena senza paga desideriamo precisare quanto segue.

La signora Brilli ha, fino al 20 gennaio (data nella quale ha inviato il pezzo), ricevuto tutte le sue spettanze nei termini e nelle condizioni contrattuali pretesi, ovvero allo scadere di ogni dieci giorni. Purtroppo un disguido tecnico nell'emissione delle prime buste paga ha fatto ritardare l'emissione dei bonifici, prevista per il giorno 16 gennaio.

L'intera Compagnia, che comunque ha sempre regolarmente percepito la diaria, è stata avvisata per tempo. Precisiamo infine che entro venerdì 24 gennaio saranno effettuati i bonifici di tutte le spettanze e ciò avverrà nonostante non ci sia stato liquidato quanto ci è dovuto da parte di teatri importanti come il Quirino di Roma, pur registrando il tutto esaurito, che contrattualmente avrebbe dovuto regolare il 7 gennaio».

Avv. Saverio Mattei Amministatore Unico Primoatto Produzioni srl

***

Evinco da quanto leggo che regolarmente percepito, nei termini e per tempo non hanno per tutti lo stesso significato. Mi rallegro che entro il 24 gennaio, spero del 2020, verrà saldato il dovuto.

Nancy Brilli

Giovedì 23 Gennaio 2020, 05:01

