«Nainggolan accenda la miccia»

Fabrizio PonciroliMILANO - La miseria di 4 punti (e già due ko) dopo quattro giornate per l'Inter targata Spalletti. Non il modo migliore per prepararsi, dopo sei anni di assenza, all'esordio di Champions contro il Tottenham. Evaristo Beccalossi, cuore nerazzurro per sei stagioni (dal 1978 al 1984), con uno scudetto e due Coppa Italia vinte. Ecco il suo pensiero: «Momento delicato. Ovviamente si sperava di partire in maniera diversa, ma c'è ancora il tempo per invertire la rotta. Le potenzialità per fare bene ci sono. Non bisogna drammatizzare più di tanto».Quali sono, secondo lei, i motivi di questa crisi?«Forse c'era troppo entusiasmo. Ci sono stati tanti acquisti, c'è bisogno di tempo per amalgamarli. Probabilmente si è pensato che sarebbe stato tutto più facile. Lo scorso anno, poi, non c'era l'impegno della Champions. Si giocava una volta alla settimana e, quindi, c'era più tempo per lavorare insieme e trovare certi meccanismi. Ripeto, ci vuole pazienza».Nel mirino è finito Spalletti. Che ne pensa?«No, massima fiducia nel tecnico. Non ho dubbi su di lui».Ora c'è la sfida con il Tottenham. Avversario tosto«Quando le cose vanno male, non vedi l'ora di tornare in campo. Credo che la squadra reagirà al momento di difficoltà nella maniera giusta».Chi potrebbe essere l'uomo che farà la differenza con gli inglesi?«Innanzitutto c'è bisogno di una buona prova di squadra. Poi penso a Nainggolan, uno che può spezzare la partita in qualsiasi momento. Mi aspetto molto da lui, così come da Perisic e Icardi. Devono essere loro a far scattare la scintilla».riproduzione riservata ®