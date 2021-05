Nadal troppo forte per Sinner agli ottavi Berrettini e Sonego

Claudia Faggioni

Niente impresa, ma lotta alla pari per Jannik Sinner contro il re del rosso Rafa Nadal, big match della giornata di ieri al Foro Italico. Il 19enne altoatesino, numero 18 del mondo, si è arreso con il punteggio di 7-5 6-4, dopo esser stato anche al comando della partita. Jannik è un giocatore incredibile, avrà una bellissima carriera ha affermato Nadal dopo la vittoria, parole che segnano l'ennesima consacrazione per l'azzurro, che non ha nascosto l'amarezza lasciando il Centrale dopo le due ore e dieci minuti di gioco.

L'Italia, comunque, si consola con due portacolori negli ottavi. Matteo Berrettini non ha avuto problemi contro l'australiano Millman, sconfitto con un netto 6-4 6-2. Daje Roma, vi aspetto! il messaggio post-vittoria scritto sulla telecamera, rivolto da Matteo al pubblico finalmente ammesso - seppur in numero limitato - da oggi al Foro Italico. Il numero 9 del mondo dovrà vedersela con il greco numero 5 Tstitsipas. Non ci siamo mai affrontati sulla terra - ha detto Matteo - lui ha dimostrato di giocare bene su ogni superficie. Sarà sicuramente una bella partita, lui è in fiducia, ma lo sono anche io. Ostacolo complicato anche per l'altro azzurro Lorenzo Sonego, vincente nel derby contro l'amico Gianluca Mager con un doppio 6-4. Ad attenderlo - non prima delle 19 sulla Grand Stand Arena - c'è il numero 4 del mondo Thiem. Non ci sarà, invece, Stefano Travaglia, battuto dal canadese (n.14) Shapovalov per 7-6 6-3. Oggi torna in campo anche il numero 1 Djokovic, opposto allo spagnolo Davidovich Fokina.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Maggio 2021, 05:01

