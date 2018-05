Nadal ottavo re di Roma

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudia FaggioniROMA - Re Rafa è tornato. Dopo cinque anni Rafael Nadal torna sul trono degli Internazionali d'Italia, battendo il campione in carica Alexander Zverev con il punteggio di 6-1 1-6 6-3. Diventano otto, dunque, i successi del maiorchino al torneo romano, ultimo Masters 1000 prima dell'appuntamento con il Roland Garros, il suo Slam, che lo scorso anno lo ha visto entrare nella storia con la conquista del decimo sigillo. Con questa vittoria Rafa torna anche sulla vetta mondiale scalzando Roger Federer, e confermando - se mai ce ne fosse bisogno - di essere ancora l'uomo da battere sulla terra rossa.Una partita a due facce quella dello spagnolo, aperta con un primo set tutto in discesa, mentre il sole splendeva sul Foro Italico. Poi, insieme alle condizioni meteo, è girata la partita: il 21enne tedesco ha ribaltato il punteggio, tanto da trovarsi - prima dell'interruzione per pioggia - in vantaggio di un break nel terzo set. L'acquazzone si è invece rivelato provvidenziale per Nadal, che al rientro in campo ha ripreso le redini del match, non concedendo più nemmeno un game all'avversario. «Vincere a Roma è unico, questo è senza dubbio uno dei tornei più belli del mondo» ha ammesso Rafa, con un ricordo commosso al suo primo successo sul rosso romano, nell'ormai lontano 2005: «La mia prima vittoria qui è uno dei ricordi più belli della mia carriera, e sollevare questa coppa dopo così tanti anni è speciale». Ad assistere alla sfida, anche la sindaca di Roma Virginia Raggi, seduta in tribuna autorità al fianco del presidente del Coni Giovanni Malagò e del presidente della Fit Angelo Binaghi.Tra le donne, si conferma regina di Roma l'ucraina Elina Svitolina, nel remake della finale della passata edizione contro la numero 1 del mondo Simona Halep. La 23enne di Odessa si è imposta con un eloquente 6-0 6-4 in un'ora e sette minuti di gioco, concedendo appena quattro game alla romena, ancora affaticata dalla maratona nella semifinale di sabato contro Maria Sharapova. «Adoro questa città e questo torneo» ha ammesso Elina, sottolineando il suo grande amore per il Foro Italico. Amore ricambiato almeno dalla metà giallorossa della capitale, dopo l'incontro di inizio settimana con Francesco Totti, che aveva regalato alla campionessa ucraina la maglia dell'AS Roma con il suo nome. Di certo, un dono che le ha portato fortuna.riproduzione riservata ®