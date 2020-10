Nadal come Federer: 20 titoli del Grande Slam

Rafa Nadal a 33 anni raggiunge Roger Federer nell'Olimpo del tennis: vince il suo 13° Roland Garros e sale a 20 titoli del Grande Slam, proprio come l'elvetico. Ora sono entrambi sul tetto del mondo. Battuto in tre set nettissimi, 6-0 6-2 6-5 in 2h41', il numero 1 del mondo, il serbo Novak Djokovic, nella finale degli Internazionali di Francia, spostati in ottobre per la prima volta nella loro storia per via del Covid. Nadal ha dominato un avversario che solo una settimana fa aveva vinto bene a Roma gli Internazionali d'Italia, ma che nell'estate scorsa era stato colpito dal virus che lo aveva debilitato.

«Voglio mandare un messaggio a tutto il mondo - ha detto emozionato l'iberico -. Stiamo fronteggiando uno dei peggiori momenti di sempre, ma continuiamo a combattere. Ce la faremo». Infine, i complimenti dell'amico-rivale Federer. «Questo traguardo di Rafa è speciale, incredibile, uno dei migliori traguardi sportivi di sempre».

