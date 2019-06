Nadal, 12° titolo al Roland Garros «Grazie Roma»

ROMA - Stavolta c'è stata partita, almeno nei primi due set, ma il risultato non cambia: come un anno fa, Rafa Nadal batte Dominik Thiem (6-3 5-7 6-1 6-1) e si conferma per la 12ma volta re del Roland Garros. Un'epopea iniziata nel lontano 2005, interrotta, da allora, solo da Federer (2009), Wawrinka (2015) e Djokovic (2016) e che a Parigi può essere sintetizzata in una dato davvero unico per dimostrare lo strapotere dello spagnolo in terra di Francia: 93 successi su 95 match a Parigi, e un impressionante 101 vittorie su 101 match, ogni volta che ha vinto il primo set. Con Federer adesso avanti solo due lunghezze nei tornei del Grande Slam (20-18). Mai nessuno come lui e sarà difficile poter battere un record così incredibile. «Devo ringraziare Roma e gli Internazionali d'Italia, vincendoli ho capito di essere tornato me stesso e così ho conquistato Parigi», ha detto Rafa nel dopo-finale.

FOGNINI TOP 10 - Intanto, da questa mattina l'Italia del tennis festeggia l'ingresso nei top ten di Fabio Fognini. È il terzo italiano da quando esiste la classifica mondiale Atp; prima di lui solo Adriano Panatta (n.4) nel 1976 e Corrado Barazzutti (n.7) nel 1978.

Lunedì 10 Giugno 2019, 05:01

