Nabil, il lupo solitario che attendeva l'ordine

Flavia ScicchitanoSul telefonino conservava video di decapitazioni e istruzioni per fabbricare bombe e cinture esplosive. E, ritengono gli inquirenti, era pronto a immolarsi per l'Isis. Nabil Benamir, marocchino di 29 anni, da alcuni mesi recluso nel carcere di Genova per lesioni dolose e maltrattamenti alla sua ex compagna, è stato arrestato ieri con l'accusa di terrorismo. Membro attivo di diversi gruppi chiusi su Whatsapp e Telegram, in cui condivideva materiale di propaganda Daesh, tra cui I Lupi solitari che conta solo 8 partecipanti, Benamir era in attesa dell'ordine per agire.«Nabil - emerge dall'ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip del tribunale di Genova, Nadia Magrini - scrive alla sorella Farah: Ha chiamato il chiamante... devo andare al lavoro... Parliamo un'altra volta. Inshallah, che Dio allunghi la mia età e il mio destino. Prega per me per la Shahada e che accetti il mio lavoro...».L'operazione, condotta dalla Digos di Genova e coordinata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, è il frutto di un network investigativo internazionale. Secondo l'accusa, Benamir sarebbe un «esponente di rilievo» dell'Is ritornato in Europa «con l'obiettivo di addestrare altri membri dello Stato Islamico alla fabbricazione e all'utilizzo di esplosivi». Per Nabil Benamir, vi è «l'elevato grado di pericolo in relazione ai contatti con soggetti verosimilmente disponibili alla realizzazione di attentati e allo scambio con gli stessi di informazioni su come realizzare ordigni esplosivi - scrive il gip - Sussiste altresì il pericolo di fuga. L'indagato si muoveva con disinvoltura in Europa, viveva in Germania e Olanda, e verosimilmente dispone di contatti in Marocco ove potrebbe riparare nel timore di un'ulteriore condanna». Infine, scrive il giudice: «Le esatte generalità sono ancora sconosciute, vanta numerosi alias in ragione dei differenti nomi forniti alla polizia giudiziaria in occasione dei controlli a cui è stato sottoposto».riproduzione riservata ®