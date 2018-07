Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Myles KennedyTEATRO ROMANO OSTIAIl ritorno del cantante degli Alter Bridge (dopo il sold out di Milano lo scorso 4 aprile). Suonerà dal vivo i brani acustici del suo primo album solista, Year Of The Tiger. In apertura, con lui, Dorian Sorriaux chitarrista dei Blues Pills. Rassegna Rock in Roma.Viale dei Romagnoli 717, ostia, oggi alle 20, 30 euro+dp, rockinroma.comI Solisti del TeatroFILARMONICA ROMANALa prima nazionale di Pierino e il lupo di Prokofiev, con Antonello Fassari e Lorenzo Lavia, apre la 25esima edizione della rassegna diretta da Carmen Pignataro: oltre 30 spettacoli tra anterpime, grandi intrpeti, giovani promesse, sperimentazioni, contaminazioni.Via Flaminia 118, da oggi alle 21,30, fino al 7/09, 15 euro, www.teatro91.itAquae - LucarieVILLA SCIARRAIl progetto Aquae è un percorso di ricerca artistica e ambientale pensato intorno al tema dell'acqua e delle aree verdi di Roma, da Villa Sciarra alla Valle dell'Aniene. Cinque appuntamenti oggi alle 19 a Villa Sciarra (via Calandrelli 23) il 22, 25 e 29/07, più un ultimo il 29/09, ingressi liberi.Info wunderbarproject.itUccio De SantisPARCHI DELLA COLOMBOUn vero e proprio showman, una serie di battute esilaranti, riflessioni e durante la quale il comico pugliese assicurerà una valanga di risate.Via C. Colombo 1897, oggi alle 21,30, 15+2 europarchidellacolombo.it