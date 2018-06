Mutui a rischio aumenti dal 2019

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario Fabbroni«Non porta nessun beneficio mettere l'euro in discussione, perché è irreversibile».Il presidente della Bce, Mario Draghi, colloca una pietra tombale sui movimenti euroscettici (soprattutto in Italia e Germania), proprio nel giorno in cui viene ufficializzato il comportamento della Banca Centrale d'Europa a proposito degli acquisti dei titoli degli Stati membri (quantitative easing) che finora ha protetto il Vecchio Continente da speculazioni finanziarie di ogni genere.Nell'ultimo anno del suo mandato, che scadrà a novembre del 2019, Mario Draghi e la Bce hanno dunque preso una decisione fondamentale: abbandonare le politiche monetarie non convenzionali. L'acquisto di titoli da parte della Bce (che, insieme ai tassi a zero, sono parte integrante di questo approccio) sono dunque agli sgoccioli. L'istituto con sede a Francoforte ridurrà a 15 - da ottobre a dicembre - gli acquisti di titoli fatti attraverso il Qe, per poi portarli a zero da gennaio in poi. La Banca Centrale Europea continuerà tuttavia a reinvestire il capitale dei bond acquistati che giungono a scadenza «a lungo dopo la fine degli acquisti netti, e in ogni caso per tutto il tempo necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario», ha dichiarato Mario Draghi.Insomma, i tassi saranno sui livelli attuali almeno fino all'estate del 2019. Quindi il tasso sui depositi delle banche verso la Bce rimangono invariati a -0,40%. E il tasso di riferimento fondamentale (a zero da 10 marzo 2016) non subirà incrementi per almeno 12 mesi. In pratica gli acquisti di titoli del Qe «non stanno sparendo, restano parte degli strumenti di politica monetaria» che «potranno essere usati in particolari frangenti», chiarisce ancora Draghi.Cosa cambierà però per l'economia di uno degli stati più indebitati dll'eurozona, come l'Italia? Il consiglio di Draghi è quello di «ricostituire margini di manovra nelle finanze pubbliche», tuttavia c'è il fondato rischio che presto gli italiani potrebbero quindi veder aumentare la rata del mutuo di casa, mentre le banche potrebbero contrarre il quantitativo di prestiti alle imprese oppure ai cittadini.riproduzione riservata ®