Muta Imago

TEATRO VALLE

Senza quinte né scena (otto attori e attrici per otto confessioni) è un non-spettacolo che ha al centro il suo pubblico, per una riflessione sul ruolo sociale e civile del teatro. Laboratorio di Muta Imago con gli attori della Scuola del Teatro di Roma.

Via del Teatro Valle 21, da oggi a domenica, community@ teatrodiroma.net

Daniel Oren

PARCO DELLA MUSICA

Sul podio dell'Orchestra

e del Coro dell'Accademia di Santa Cecilia per la Messa da Requiem di Verdi. Nel cast Eleonora Buratto, Ekaterina Semenchuk, Francesco Demuro. Ain Anger,

V.le P. de Coubertin 30, oggi alle 19,30, sabato alle 18, 2/12 alle 20,30, 19-52 euro, 068082058

Serata Genet

SPAZIO DIAMANTE

In scena due testi di Jean genete: Splendid's progetto visivo e regia Gianluigi Fogacci e Stretta Sorveglianza, progetto visivo e regia di Alessandro Averone.

Via Prenestina 230B,

da oggi a domenica,

18 euro, 06 27858101

Giovedì 28 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA