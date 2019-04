Mussolini per mille anni La scritta choc al Colosseo

Simone Pierini

«Mussolini per mille anni». Uno striscione apparso in piena notte, tra sabato e domenica, su ponte degli Annibaldi, ai piedi del Colosseo. La firma è di Forza Nuova che ha voluto ricordare l'anniversario della morte del Duce e sulla propria pagina Facebook ha rivendicato la responsabilità del fatto.

«Contro vecchi e nuovi partigiani - hanno scritto i rappresentanti del movimento neofascista - contro sbirri, toghe e pennivendoli. Contro vili, prudenti e traditori, contro i servi di Soros, contro Bruxelles e la Nato. Contro ogni antifascismo. Onore eterna all'ultimo dei Cesari! Per l'Italia di oggi e di domani - hanno concluso - il suo esempio la nostra lotta». Lo striscione è stato rimosso e sequestrato dalla polizia e sulla vicenda sono in corso le indagini. Ponte Annibaldi non è nuovo ad ospitare messaggi a carattere politico e di sfottò tra tifosi.

I più recenti sono avvenuti in questo 2019: l'ultimo, l'11 aprile scorso, recitava lo slogan Bye bye Raggi ad opera di esponenti anonimi di un movimento intento a criticare l'operato della sindaca di Roma. È del 14 aprile invece lo striscione Battisti libero, amnistia per i compagni, noi restiamo accompagnato da una stella cinque punte rossa. Tra i gesti più in vista ricordiamo invece, nel maggio del 2017, i quattro manichini appesi al ponte dai tifosi della Lazio e vestiti con la maglia della Roma, tre dei quali con i nomi di De Rossi, Salah e Nainggolan sulle spalle, e il messaggio Un consiglio senza offesa dormite con la luce accesa.

La risposta dei supporter giallorossi non si fece attendere: Un consiglio senza offesa, dormite con la stufa accesa: -17, riferito ai punti di distacco tra le due squadre in quella stagione. «Un gesto golirdico che non meritava tanto clamore - la replica sui social del gruppo laziale leader in Curva Nord - uno sfottò che rientra nello scherno per il derby».

Nel 2018 invece il manichino con la croce celtica a testa in giù e la scritta Minniti e fascisti la vostra strategia della tensione non passerà, riferito alla tentata strage di migranti a Macerata. In tutti i casi gli autori sono stati individuati dalla Digos anche grazie alle telecamere puntate sul ponte.

