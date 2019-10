Musicista, icona, leader politico. A 76 anni Roger Waters riesce ancora a riempire gli stadi del mondo, riuscendo a dialogare con il pubblico con la sua musica immortale, parlando di solidarietà, pacifismo, ambiente, diritti umani. Una saga epica che arriva al cinema con Us+Them, Noi e loro, il film-concerto presentato fuori concorso all'ultima Venezia e nelle sale con Nexo solo da oggi a mercoledì.

Il film è la riproposizione, senza alcun altro intervento, di una tappa del tour mondiale 2017-2018 di Waters, brani leggendari con i Pink Floyd e dal suo ultimo lavoro da solista, Is This The Life We Really Want?. È la data di Amsterdam a essere stata filmata: tra visioni dall'alto dello spettacolare concerto, maiali volanti compresi, e primi piani del pubblico, Us + Them è una di quelle classiche esperienze immersive che ti portano in prima fila, con tutti i dettagli anche minimi a portata di sguardo.

Lunedì 7 Ottobre 2019, 05:01

