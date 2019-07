Museo Explora viaggio dal Big Bang alla Terra

Federica Piccini

Tutta l'estate per diventare provetti esploratori dello spazio. I Campus estivi del Museo dei bambini sono divisi in una programmazione ciclica di quattro settimane, ognuna dedicata ad un tema astronomico, Terra, Luna, Sole e Stelle. I perché della Terra. Una settimana dedicata agli strabilianti prodigi del nostro pianeta, dal Big Bang alle reazioni chimiche dei vulcani, l'alternarsi delle stagioni e come trasformare i suoi prodotti in gustose ricette. I perché della Luna. Sapevi che quest'anno si festeggiano i cinquant'anni dall'allunaggio? Cinque giorni per rispondere a tutte le domande sul satellite argentato con curiosità ed esplorazioni. Ad esempio per i suoi influssi sul pianeta Terra, con particolare riferimenti scientifici alle fasi lunari e alle loro suggestioni. I perché del Sole. Alla scoperta della nana gialla attorno alla quale ruotano pianeti e satelliti, con laboratori, letture e giochi per riconoscere l'influenza del sole sulla vita terrestre. I perché delle Stelle. Per scoprire tutti i segreti dell'Universo, in una settimana avvincente dedicata allo studio dei corpi celesti, dagli elementi chimici che le compongono, la distanza dal nostro pianeta, il loro ruolo nell'orientamento notturno, la classificazione astronomica e le opere d'arte a loro dedicate.

riproduzione riservata ®

Venerdì 12 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA