Museo di Zoologia quando i brividi sono veri

Federica Piccini

Il weekend più terrificante dell'anno è ormai alle porte e, come da tradizione, il Museo di Zoologia ha in cartellone diverse attività da brivido. Si inizia con la Notte da Paura del 31/10 (anche il 2/11). Solo i più coraggiosi (dai 9 ai 13 anni) riusciranno ad avventurarsi nel percorso oscuro del museo, armati solo di torce, per superare ingegnose prove di abilità e salvare il nostro Pianeta da uno sconvolgente e catastrofico futuro. L'1 e 2/11 appuntamento con i Brividi al Museo (dai 5 ai 7 anni) per un'originale caccia al tesoro tra gufi, civette, ragni e pipistrelli, e per giocare alle emozionanti sfide da brivido nell'oscurità di grotte e abissi marini. La serata si anima, l'1 e il 3/11 con A cena con gli scheletri (dai 7 ai 9 anni), serata movimentata piena di imprevisti, di misteriosi messaggi da decifrare e di spaventosi scheletri animali. Divisi in squadre, gli impavidi Indiana Jones si addentreranno nelle sale del museo alla ricerca di preziosi. Infine il 3/11 festa con mamma e papà conoscere e riconoscere gli affascinanti animali della notte e divertirsi con i laboratori. Domani invece ci si spinge fino al centro della Terra per un'avventura nelle viscere dei vulcani, alla scoperta dei diversi tipi di eruzione e dei movimenti della crosta terrestre.

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

