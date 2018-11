Murphy celebra 40 anni di Bauhaus

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Peter Murphy, leggendaria voce dei Bauhaus e frontman tra i più carismatici della scena gothic-rock, sarà stasera in concerto all'Orion di Ciampino (Roma). Insieme a lui sul palco salirà anche David J, lo storico bassista del gruppo inglese. Dopo la separazione dalla band del 1983, Murphy intraprese una carriera solista e, insieme al compianto bassista dei Japan Mick Karn, diede vita anche al progetto Dali's Car. I componenti dei Bauhaus, dunque, hanno seguito altre strade, ma sono tornati insieme nel 1998, anche se hanno aspettato 10 anni per pubblicare, nel 2008, un nuovo lavoro di inediti, Go Away White.40 Years of Bauhaus, questo il titolo del concerto, sarà in gran parte dedicato alla produzione della band fondata da Murphy a Northampton insieme ai fratelli Kevin e David j Askins e al chitarrista Daniel Ash, con i quali ha scritto alcune delle pagine più innovative e autentiche della new wave rock di quegli anni. Nel concerto romano troveranno spazio anche brani della carriera solista di Murphy, in primis l'epica A Strange Kind Of Love.