Muro Manolas, Nzonzi sopraffatto

OLSEN7Almeno quattro parate decisive. Si arrende a Mertens, ma va assolto con formula piena.SANTON6,5Confeziona l'azione del vantaggio, poi tiene botta a oltranza.MANOLAS7,5Muro spartano sul quale s'infrangono gli assalti del Napoli. Si arrende alle ferite di un match da gladiatore (30' st Fazio 5: non pervenuto nell'azione del pari).JUAN JESUS6,5Accolto dai soliti sospetti, se la cava più che dignitosamente.KOLAROV5Rientra dal via dopo l'infortunio, ma è moscio. Si fa sballottare dalle onde, quella di Mertens lo travolge.DE ROSSI6,5Pianta la bandiera giallorossa a difesa del fortino, poi il ginocchio lo tradisce (43' Cristante 4,5: fare il mediano non è né il suo ruolo né la sua ambizione. Negativo).NZONZI4,5Non è questo il giocatore che la Roma pensava di aver acquistato. Impalato e fatto prigioniero da Allan e soci. La situazione precipita quando resta orfano di De Rossi.UNDER6Partita di grandissimo sacrificio, nobilitata da un lampo accecante quando al 35' spedisce in porta Dzeko (20' st Florenzi 5,5: entra per tenere la palla lontana da Olsen. Non ci riesce).LO. PELLEGRINI6Fa il trequartista, ma sulla sua trequarti perché la Roma resta schiacciata. Qualche bel lancio di alleggerimento che i compagni però non sfruttano.EL SHAARAWY7Il gol e tanto altro per il Faraone. Gli si perdona la mancanza di lucidità nel secondo tempo.DZEKO6Non c'è gloria stavolta al San Paolo. Arrivano palloni col contagocce e sull'unico veramente giocabile fallisce il dribbling su Ospina e poi trova Albiol a negargli il gol sulla linea. Massa lo ammonisce per simulazione, ma il contatto di Albiol c'era.DI FRANCESCO5,5Con la maglia color zucca-Halloween stava per fare lo scherzetto, ma regala ad Ancelotti un dolcetto, rassegnandosi a difendere il golletto come un Sassuolo qualsiasi.