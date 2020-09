Muriqi positivo arriverà a ottobre

Enrico Sarzanini

ROMA Un intoppo inaspettato: Vedat Muriqi ha contratto il Coronavirus. Una brutta notizie per Inzaghi che sperava di poter conoscere più da vicino il nuovo acquisto e sarà invece costretto ad attendere altre due settimane per poter abbracciare il turco. Prima di partire dalla Turchia per venire in Italia, infatti, l'attaccante si è sottoposto al tampone che è risultato positivo: sono state attivate tutte le procedure del caso ed il giocatore è stato messo in quarantena. Per vedere in campo con la maglia della Lazio Muriqi, che sta recuperando da un problema muscolare, bisognerà comunque attendere la sosta del campionato prevista per l'11 ottobre. C'è fretta di chiudere per il difensore: il ritorno di Hoedt è a un passo, si va verso un prestito con diritto di riscatto (ma il club deve cedere Bastos); se l'operazione dovesse fallire si punterebbe su Mustafi dell'Arsenal. Risolta infine la questione Fares: il giocatore ha firmato un contratto di 5 anni a 1.3 milioni di euro netti a stagione e ieri si è allenato con i suoi nuovi compagni a Formello.

