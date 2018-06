Muore d'infarto Mancini dall'Eur a Mondo di Mezzo

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoÈ morto Riccardo Mancini, ex amministratore delegato di Eur Spa. Il manager di 58 anni è deceduto mercoledì sera in casa, stroncato da un infarto che lo ha colpito davanti alla moglie. Riccardo Mancini, da sempre vicino all'ambiente della destra romana, è stato un uomo di fiducia dell'ex sindaco Alemanno che gli assegnò l'incarico di capo segreteria ai tempi del Campidoglio.Le sue vicende giudiziarie sono state varie e controverse: fin dai tempi dell'adolescenza era amico di Massimo Carminati e negli ultimi anni era rimasto coinvolto in varie inchieste giudiziarie, prima fra tutte quella del maxi-processo di Mafia Capitale. In seguito venne prosciolto e la sua posizione venne archiviata. Quando venne arrestato, come ricostruito in base alle intercettazioni dell'inchiesta che ha investito Roma Capitale, l'ex Nar Carminati al telefono con Salvatore Buzzi disse: Questo nun se tiene un cecio al c.... Una frase che fece supporre che il manager di Eur Spa (detto er panza) potesse svelare agli inquirenti dei rapporti che la coppia Carminati-Buzzi intratteneva con personaggi di spicco della vita politica della Capitale e non solo.Ma i guai con la giustizia non terminarono con l'archiviazione del Mondo di Mezzo. Lo scorso 24 maggio, infatti, Mancini è rimasto coinvolto in un'altra inchiesta ed è stato condannato a 5 anni di reclusione per estorsione: a suo carico infatti ci sarebbe stata una tangente da 600 mila euro destinata all'acquisto dei filobus per il corridoio della mobilità Eur-Laurentina.Uno scandalo, quello della mobilità, che inizia nel 2013 quando venne arrestato Francesco Ceraudo, ex amministratore delegato di Breda Menarinibus, per un inchiesta relativa all'appalto dei bus e a una serie di tangenti spese per realizzarlo. Dopo una settimana arrivarono sul tavolo del Campidoglio e del ministero dell'economia le dimissioni irrevocabili di Riccardo Mancini, dopo 4 anni alla guida dell'ente Eur Spa.