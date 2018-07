Muore a 13 anni risucchiata dal bocchettone della piscina

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniAveva la passione per la danza e le piaceva tantissimo l'estate. Vacanze e giornate spensierate - tipiche di una tredicenne - come quelle che stava trascorrendo a Sperlonga, nota località turistica della costa laziale, insieme ai genitori e alla sorellina.Sara Francesca Basso però è morta dopo un bagno nella piscina dell'hotel a quattro stelle proprio davanti agli occhi della mamma. Risucchiata da un bocchettone del ricambio dell'acqua che si trovava sul fondo della vasca. Una fine orribile. Inutile il tentativo di un turista americano che ha cercato di salvare la ragazzina e tirarla su con tutte le proprie forze. Purtroppo Sara Francesca (originaria di Morolo, nel frusinate, dove aveva finito di frequentare la seconda media) aveva già bevuto tantissimo, vanificando pure l'intervento di altri ospiti dell'hotel.Nella piscina non c'era l'assistente ai bagnanti e le verifiche della magistratura (che ha messo sotto sequestro l'area) puntano ad accertare l'eventuale presenza obbligatoria di un bagnino. Ascoltati dai carabinieri anche gli addetti alla manutenzione, per capire se ci siano sistemi di sicurezza in grado di bloccare i bocchettoni ed eventualmente perché non siano entrati in funzione.La 13enne è stata trasportata in gravissime condizioni con l'eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma dove è morta intorno alle 4 di mercoledì notte. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 17 di mercoledì la ragazzina si è tuffata ma è stata aspirata dal bocchettone ampio circa 20 centimetri. L'autopsia stabilirà le cause esatte del decesso, per capire soprattutto se sia stata colta da un malore prima di annegare, magari a causa di una bibita ghiacciata bevuta prima di entrare in piscina.Nell'albergo in cui è avvenuta la tragedia due anni fa furono messi i sigilli per presunte irregolarità e lavori abusivi: nel 2014 gli uomini dell'Arma avevano bloccato il tentativo di realizzare nove stanze in più, la Spa era risultata irregolare e mancavano le autorizzazioni per circa metà delle camere. Poi il Tribunale del Riesame annullò il decreto di sequestro preventivo.