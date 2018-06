Municipio X, tornano i nonni vigili

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Sono molto felice per la votazione in Consiglio all'unanimità della risoluzione che mi vede primo firmatario e che vuole riportare nel nostro Municipio la figura del cosiddetto Nonno-Vigile. Ringrazio il Presidente della Commissione Scuola di cui faccio parte, Enrico Sarazzi del M5S, che dal primo giorno in cui gliela proposi ha accolto l'idea e l'ha sviluppata insieme a tutti i colleghi di maggioranza e opposizione in un percorso virtuoso. Ho sempre detto che faccio un'opposizione costruttiva, laddove possibile, e questa è la risposta a chi continua a indirizzarmi, invece, accuse strumentali e faziose di lavorare solo e sempre contro questa amministrazione». È quanto dichiara Andrea Bozzi, capogruppo liste civiche autonomiste «Ora» e «Un Sogno Comune» in Municipio X. «L'esperienza dei nonni vigili - prosegue - c'è in tutta Italia e a Roma funzionò bene per anni, fino alla triste conclusione, avvenuta perché già dal 2012, con 350 scuole e ben 2000 anziani coinvolti, il Campidoglio ci metteva mesi a dare quei piccoli rimborsi previsti, in forma di buono pasto. Noi invece abbiamo cercato esperienze a zero esborso per l'amministrazione, che si limiterà a fornire pubblicità al progetto».