Municipio III al via i lavori per sistemare l'asfalto

«Sono iniziati i lavori di manutenzione di via Giovanni Conti, nel III Municipio. Si tratta di una strada gravemente ammalorata per la quale è prevista la rimozione delle radici affioranti degli alberi. I lavori saranno eseguiti con il supporto di un agronomo e riguarderanno brevi tratti che saranno effettuati in più fasi per non creare troppi disagi alla circolazione. L'obiettivo è restituire ai cittadini la corretta fruibilità di quella strada su cui si affaccia anche il sempre affollato mercato di Val Melaina. Nel Municipio III sono stati programmati diversi lavori di manutenzione stradale. Sono stati ripristinati alcuni tratti di Viale Jonio e Viale Ugo Ojetti. Su via Nomentana, nel tratto compreso tra Via Brembana e Ponte Tazio, inizieranno presto i lavori per stendere un nuovo strato di asfalto, rimuovendo gli apparati radicali pericolosi, sistemando i marciapiedi e pulendo le caditoie». Lo comunica, in una nota, il Campidoglio.