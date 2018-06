Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleGiovanni Caudo, dopo la vittoria nel turno di ballottaggio, quali sono le prime azioni che metterà in campo per il municipio III?«Quello che abbiamo detto in campagna elettorale. Si inizia con cose piccole ma fondamentali, come il tema delle aree verdi. Faremo una delibera finalizzata all'adozione delle aree verdi tra zero e 5 mila metri quadrati. Sono 33 aree nel municipio e le daremo ai comitati di quartiere che già in parte se ne fanno carico, rischiando paradossalmente anche multe. Potranno farlo in maniera formale e con l'assicurazione. Coinvolgeremo anche i commercianti delle zone attigue. Non possiamo rassegnarci a vedere i bambini che giocano nell'erba alta un metro. Il servizio giardini (che al momento ha sul territorio solo tre giardinieri, ndr.) potrà concentrarsi sulle aree più grandi».Cosa farete sul fronte dei rifiuti?«C'è la questione del Tmb Salario che puzza. Abbiamo già segnalato l'uso improprio di quella struttura. Mentre se ne prometteva la chiusura aumentavano i carichi di rifiuti. Chiederemo ad Ama una riduzione drastica del materiale indifferenziato che viene riversato qui e siamo disposti anche ad azioni di disobbedienza civile, perché non è più una questione di rifiuti ma di salute pubblica. Capiamo l'esigenza che c'è a fronte di un aumento dell'indifferenziata in città, ma questa esigenza non può essere subita dai cittadini del III municipio. Non sono figli di un dio minore».Pensa di aver raccolto anche i voti del M5S?«Al ballottaggio come coalizione di centrosinistra abbiamo raccolto più voti in termini assoluti rispetto al 10 giugno. Ma qualche voto del M5S credo di averlo preso già al primo turno...Io penso che gli elettori del M5S, con cui condividiamo l'analisi delle cose che non funzionano, abbiano apprezzato le soluzioni da noi proposte. Abbiamo messo in campo un'operazione politica ovviamente più ampia del municipio».Ovvero, sarebbe disponibile a candidarsi a sindaco di Roma?«Siamo in viaggio e questo è il primo passo, l'impronta per dare speranza alla città. Una città che si deve aprire. Siamo partiti dal municipio perché pensiamo che la politica parta dai territori. L'ambizione è fare uscire Roma dal cono d'ombra in cui si è cacciata».riproduzione riservata ®