Multopoli, ricorso di Lotito al Riesame

Enrico ChillèClaudio Lotito si difende. L'imprenditore e presidente della Lazio, coinvolto nel caso di Multopoli, ha annunciato, tramite il proprio legale, di aver fatto ricorso al tribunale del Riesame contro il sequestro di circa 26mila euro disposto lunedì scorso dal gip, nell'ambito dell'inchiesta che ha portato a scoprire un impressionante numero di multe cancellate a numerosi personaggi di spicco residenti a Roma. «Pago sei milioni di euro di tasse ogni anno, secondo voi posso pensare a farmi togliere multe da poche decine di euro e risalenti a cinque anni fa? - si è difeso il patron biancoceleste, indagato per concorso in falso e truffa - Ho pagato tutto, c'è chiaramente un equivoco e chiarirò tutto con i pm. Mi difenderò nelle sedi competenti».Quello di Claudio Lotito è solo uno dei 197 nomi presenti tra gli indagati della Procura di Roma nell'inchiesta per le multe comminate e illegalmente cancellate. A beneficiare del sistema ci sono anche dirigenti e funzionari di varie istituzioni: non solo enti locali, ma anche Camera dei Deputati, Senato e prefetture. Per questo motivo il gip di Roma aveva disposto un sequestro preventivo che, complessivamente, ammonta a circa un milione di euro. L'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal pm Francesco Dall'Olio, è partita diverso tempo fa, nel 2008, in seguito alla denuncia di una funzionaria comunale che aveva notato alcune anomalie all'interno del dipartimento risorse economiche del Campidoglio. Le indagini hanno consentito di accertare che quattro dipendenti, appartenenti allo stesso dipartimento della donna che aveva denunciato l'ammanco nel bilancio, avrebbero semplicemente rimosso, nel sistema informatico, le multe comminate a personaggi in vista della Capitale. In totale, le multe illegalmente cancellate, fino al 2014, sarebbero state 140mila, per un totale di circa 16 milioni di euro, anche se per quelle precedenti al 2012 è sopraggiunta la prescrizione.