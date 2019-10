Multiservizi, vertice per scongiurare i licenziamenti

Incontro in Campidoglio con i vertici di Roma Multiservizi sull'allarme licenziamenti collettivi. «Apprendiamo in maniera assolutamente irrituale dell'intenzione della società Roma Multiservizi di aprire una procedura di licenziamento collettivo per 3.500 dipendenti - ha scritto in una lettera il direttore generale del Campidoglio, Franco Giampaoletti - Vista la portata dell'affermazione, si convoca una riunione finalizzata ad acclarare il perimetro del problema di cui l'azienda lamenta esistenza e, nel caso, definire le opportune azioni per una corretta gestione dello stesso». Nella lettera, inoltre, si diffida formalmente l'azienda dall'assumere qualunque atto unilaterale nei confronti dei lavoratori, fino all'esito della riunione. La comunicazione dell'avvio delle procedure di licenziamento collettivo sarebbe arrivata dai vertici di Roma Multiservizi ai sindacati la settimana scorsa. Notizia poi smentita dal Campidoglio, che non escluderebbe una denuncia per procurato allarme. Alla riunione, che si terrà oggi alle 14, sono stati convocati anche i vertici di Ama, i sindacati e l'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti. (F. Sci.)

Lunedì 28 Ottobre 2019, 05:01

