Multiservizi, protesta in Campidoglio

Tornano in piazza i lavoratori della Multiservizi che, mercoledì 24, saranno in assemblea sulla piazza del Campidoglio mentre dentro, nell'aula Giulio Cesare, ci sarà un consiglio straordinario per discutere del loro futuro. Il consiglio straordinario è stato richiesto dall'opposizione dopo le proteste dei lavoratori, l'ultima il 16 aprile scorso. Il tempo stringe e oltre 3mila lavoratori, ora, rischiano di perdere il posto di lavoro: si occupano dei servizi nelle scuole, dal controllo alle pulizie, da oltre 20 anni. Ma adesso, dopo l'ultimo passaggio a vuoto della gara per l'affidamento del servizio, i lavoratori temono seriamente per il loro posto di lavoro e chiedono di essere internalizzati. Chiedono di essere assunti dal Comune per il quale prestano servizio ormai da decenni. L'opposizione in Consiglio comunale è dalla loro parte e mercoledì darà battaglia. Negli anni il personale della Roma Multiservizi ha dovuto fare i conti anche con continui e ripetuti ritardi negli stipendi che, spesso, hanno messo in difficoltà molte famiglie. Roma Multiservizi è una partecipata di Roma Capitale che la controlla attraverso il 51% attualmente in mano ad Ama Spa.(L. Loi.)

