Multiservizi, i sindacati lasciano il tavolo

Garantire la continuità del servizio alla cittadinanza e la tutela dei lavoratori impiegati. In una nota diramata pochi minuti prima dell'inizio dell'incontro con Roma Multiservizi, il Campidoglio ha annunciato una proposta avanzata dall'amministrazione ad azienda e sindacati. E, in segno di protesta, i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil hanno lasciato la sede del dipartimento Personale. «La proposta è stata comunicata dai rappresentanti del Comune alla società e alle organizzazioni sindacali durante l'incontro - afferma il Campidoglio - La continuità dell'affidamento per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura di gara in corso per il cambio di appalto tutela i posti di lavoro dei dipendenti di Multiservizi e rende non configurabile le procedure di licenziamento collettivo prematuramente annunciate dall'azienda». «A noi non hanno comunicato niente, l'incontro deve ancora iniziare», hanno ribattuto i sindacati. L'incontro tra i rappresentanti sindacali di Roma Multiservizi e l'amministrazione era stato convocato dopo la paventata procedura di mobilità e licenziamento collettivo per 3.500 lavoratori dell'azienda partecipata. (F. Sci.)

Martedì 29 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA