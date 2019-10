Multiservizi, 3.500 lavoratori a rischio licenziamento

Anche Multiservizi scende in piazza. Sul tavolo sarebbero pronte 3.500 lettere di licenziamento da inviare a tutti i dipendenti in vista della scadenza del contratto con Roma Capitale, prevista per il 31 dicembre. A comunicare la notizia sono stati i vertici dell'azienda stessa che, in vista dello sciopero, hanno convocato una conferenza stampa urgente per affrontare la questione. Intanto il Cda ha dato l'ok al pagamento del restante 9 per cento dell'ultimo stipendio ancora non liquidato dalla municipalizzata ai lavoratori. Ma Cigl, Cisl e Uil non si fermano. «Abbiamo totale sfiducia nei confronti dell'amministrazione - ha spiegato Natale Di Cola, della segreteria confederale di Roma e Lazio della Cgil - la riduzione dello stipendio è stata un'umiliazione ai lavoratori, mentre la comunicazione del pagamento del 9 per cento residuo sembra un tentativo di disinnescare lo sciopero».

La notizia dei licenziamenti è stata smentita ufficialmente dal Campidoglio. Infuriata la sindaca Virginia Raggi, che in queste ore starebbe valutando la possibilità di presentare una denuncia per procurato allarme nei confronti dei sindacati e dell'azienda e che non escluderebbe la rimozione dei vertici della municipalizzata. «Roma Capitale garantirà la continuità dei servizi ai cittadini erogati dalla Multiservizi e la tutela dei posti di lavoro dei suoi dipendenti», ha fatto sapere il direttore generale del Campidoglio Franco Giampaoletti, che ha inviato una lettera ai vertici della società per «convocare un tavolo per lunedì e diffidare formalmente l'azienda dall'assumere qualunque atto unilaterale nei confronti dei lavoratori». (M Poi)

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA