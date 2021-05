Multe ai furbetti dei party: danze senza mascherina

Una pioggia di disdette, colpa del maltempo. Non certo memorabile il primo weekend in giallo per ristoranti e locali. Il settore ha registrato complessivamente un +6% rispetto alle attese, raggiungendo quota 31 milioni di euro di incassi. Per colpa del maltempo, sabato 1° maggio ci sono state molte disdette che hanno causato un -4% di entrate per i locali che sono riusciti a tamponare sfruttando l'utilizzo di verande esterne aperte ai lati.

LE FESTE. Quarantasei persone sanzionate, di cui 25 sono state sorprese a partecipare a due feste private. I militari della stazione Roma Bravetta sono intervenuti in un campeggio di via Aurelia dove, in un bungalow appositamente affittato, sono state scoperte 11 persone, non conviventi tra loro, a far festa senza distanziamento nè mascherine. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in un appartamento di via della Lungaretta, per un party privato tra 14 persone. Sono state 21, invece, le persone sanzionate per violazione del coprifuoco.

LA MOVIDA. Controlli straordinari della Polizia e dei Vigili urbani nelle zone della movida a San Lorenzo: anqche qui sanzioni per mancato uso della mascherina. (F.Sci.)

