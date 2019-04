MULTA DI 50MILA EURO

Vulnerabile e perciò multata di 50mila euro. Secondo l'istruttoria durata 2 anni e conclusa dal Garante per la privacy, infatti, la piattaforma Rousseau dell'omonima associazione di Davide Casaleggio «non gode delle proprietà richieste a un sistema di evoting (voto elettronico)». Non dà, quindi, le adeguate garanzie «che prevedono la protezione delle schede elettroniche e l'anonimato dei votanti in tutte le fasi del procedimento» di espressione delle preferenze da parte degli iscritti a M5s. Pertanto non è assicurata «l'integrità, l'autenticità e la segretezza del voto».

Intanto proprio durante le Europarlamentarie (chiuse ieri alle 22 per individuare 76 candidati alle prossime elezioni) Casaleggio si è presentato in Procura a Milano, dove ha denunciato la creazione ad hoc di profili di iscritti creati con i loro dati ma senza il consenso di questi ultimi. Obiettivo: avere più voti sulla piattaforma.

