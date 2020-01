Muccino vs Muccino è scoppiata la pace

Elena Benelli

Se William ed Harry dividono le loro strade con cordoglio di Buckingham Place, a Roma l'annosa lite tra i fratelli Muccino si ricompone. Gabriele, 52 anni, ha ritirato la querela per diffamazione nei confronti di Silvio, 37 anni, e lo ha fatto ieri, di fronte al giudice della prima udienza. Silvio aveva accusato Gabriele in diretta tv, nel 2016, di essere un violento e aver picchiato anche l'ex moglie. «Si è comportato da fratello maggiore chiudendo una vicenda che lo aveva molto ferito» ha commentato il difensore del querelante, Longari. Più crudo il tweet del diretto interessato: «Mi interessava che un giudice, carte alla mano, rinviasse a giudizio mio fratello. È accaduto. Non mi interessa la sua condanna. Chiudo così questa parentesi triste e insensata». Gabriele gioca così alla giustizia a modo suo. Ora bisognerà vedere come Silvio, impossibilitato in questa sede a far sentire le sue ragioni, reagirà. Comunque vada, è un peccato che queste beghe, comuni a molte famiglie, vadano a intasare le aule giudiziarie a spese dei cittadini.

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 05:01

