Mozione dietrofront del M5S Stop alla via ad Almirante

Paola Lo MeleSi preanuncia battaglia in Aula sull'intitolazione di una via a Giorgio Almirante. Dopo aver approvato la scorsa settimana una mozione in tal senso presentata da Fratelli d'Italia, la maggioranza a 5 Stelle ha innescato la retromarcia, approntando una sorta di contro-mozione che rilancia anche i principi anti-fascisti della città. Quest'ultimo documento, fortemente voluto dalla sindaca Virginia Raggi, è stato annunciato per oggi nell'Assemblea Capitolina che si riunirà a partire dalle 14. La mozione prevede l'impegno per la giunta «a non procedere all'intitolazione di toponimi o comunque di nomi di luoghi e strutture pubbliche ad esponenti politici portatori di idee riconducibili al disciolto partito fascista o a persone che si siano esposte con idee antisemite e razziali». E definisce «urgente dare seguito alla discussione volta all'inserimento nello statuto di Roma dei valori antifascisti nel territorio capitolino».Dopo l'autospensione dal M5S di Paolo Ferrara, a guidare la maggioranza a Palazzo Senatorio è il vicecapogruppo Giuliano Pacetti, che questo pomeriggio dovrà fronteggiare la ferma opposizione di FdI su Almirante. A promettere «battaglia» è il nuovo capogruppo Andrea De Priamo che sottolinea: «La mozione per intitolare una via a Giorgio Almirante è stata già votata dall'Assemblea Capitolina. Oltre al fatto che non è prevista la possibilità di rivotare due volte lo stesso argomento in senso opposto, sottolineo che non c'è alcuna mozione a riguardo all'ordine dei lavori. Per inserirla occorrerebbe l'unanimità dei capigruppo che di certo da parte nostra non ci sarà vista la strumentalità della discussione in atto. Non accetteremo forzature».Anche il centrosinistra, che il giorno della prima votazione era uscito dall'Aula per protestare per la vicenda stadio, ha preparato un suo atto: «È stata presentata venerdì 15 giugno una mozione per inibire l'intitolazione di strade o piazze a esponenti del fascismo o che si siano esposti per idee antisemite o razziali», l'annuncio. L'atto porta la firma dei capigruppo di Sinistra Italiana, Lista Civica #RomaTornaRoma e Partito Democratico: «La mozione che auspicava l'intitolazione di una strada a Giorgio Almirante è stata approvata in nostra assenza».riproduzione riservata ®