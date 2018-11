Movida senza regole 3 denunce a Trastevere

Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nuovi controlli dei carabinieri della compagnia Trastevere, con il supporto dei militari dell'80° Reggimento Lazio, sabato sera nel rione al centro di Roma contro eventuali fenomeni di illegalità e di degrado. Tre i denunciati. Il primo a finire nelle rete dei carabinieri è un cittadino bosniaco di 44 anni che, fermato a bordo della sua auto all'altezza di ponte Sisto, è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di 8 centimetri. L'uomo è stato denunciato per possesso di armi e oggetti atti ad offendere. Poco più tardi invece un egiziano di 64 anni, già agli arresti domiciliari, è stato denunciato dai carabinieri, perché trovato fuori dal suo domicilio senza alcuna autorizzazione. A piazza Trilussa i carabinieri hanno controllato un 18enne romano, con precedenti, ed è stato trovato in possesso di circa 30 grammi di marijuana. Per il giovane è scattata la denuncia per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'ambito delle attività sono stati controllati alcuni esercizi commerciali del quartiere - senza rilevare irregolarità - e 80 persone.