Movida all'Eur, accordo in Questura

Emilio OrlandoPrevenire i fenomeni violenti legati alla movida notturna attraverso la sicurezza partecipata e la condivisione delle aree di criticità nel quartiere dell' Eur. Queste le tematiche discusse ieri mattina nel corso del seminario Divertimento 2.0:#Movida, che si è tenuto nella discoteca Spazio 900 a cui hanno preso parte le istituzioni del comparto sicurezza ed in primis la questura di Roma con il questore Guido Marino ed il commissariato Esposizione diretto da Filiberto Mastrapasqua che hanno rinnovato un protocollo d' intesa.L' evento di carattere istituzionale e scientifico in cui sono stati resi noti i dati di una ricerca del professor Nicola Ferrigni dell' università Link Campus sulla percezione della sicurezza nelle zone della vita notturna legata al divertimento con le tendenze giovanili verso fenomeni come l' assunzione di droga e di alcol, vuole legare in maniera corale tutte le forze che operano nel settore del divertimento. Dai gestori delle discoteche del quartiere come Spazio 900, Exe, Room 26 e San Salvador alcune delle quali sono state in passato teatri di episodi di cronaca nera, come pestaggi e sparatorie legate a risse degenerate. Proprio attraverso la cooperazione delle società che gestiscono i locali con la polizia ed i carabinieri e le aziende di sicurezza privata si sono raggiunti livelli di sicurezza eccellenti anche dal punto di vista amministrativo. La polizia amministrativa e sociale della questura ha partecipato al convegno con la dottoressa Angela Cannavale, dirigente della divisione, istituzione fondamentale per il controllo della legalità a trecentosessanta gradi.riproduzione riservata ®