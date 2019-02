Luca Uccello

MILANO - A.A.A. Cercasi disperatamente «empatia, persone da amare, con cui voglio lavorare, con cui sono felice di lavorare» e soprattutto «che condividono le stesse idee». L'annuncio è di José Mourinho e lo ha fatto al quotidiano inglese Telegraph dove ha descritto tutte le caratteristiche della sua prossima squadra.

Inutile nasconderlo «a Milano avevo tutto questo, e so che esistono squadre così». Basta cercare bene e magari accontentarsi, parola che José non conosce nel suo vocabolario. «Cerco un club anche non pronto immediatamente per vincere trofei, ma con l'ambizione di vincerli nel futuro. Non andrei in un club senza ambizione. Ho rifiutato un'offerta molto importante perché voglio un calcio di alto livello e di grandi ambizioni». In futuro - avverte deciso l'ex tecnico del Manchester United - voglio lavorare in un club in cui ci sia una struttura in atto e non in un posto in cui ci siano conflitti interni e diversità di vedute». Indizi per il momento non ce ne sono ma difficilmente si potrà rivedere lo Special One in Italia. Oppure no? Boh...

