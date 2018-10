Mou a rischio e sabato affronta Sarri

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - I bookmakers britannici puntano tutto sull'esonero di Mourinho dal Manchester United. Sabato prossimo alle 13.30 a Londra c'è Chelsea-Manchester United, uno dei classici della Premier League e sfida inedita tra Maurizio Sarri e José Mourinho. Nel nutrito carnet di nemici dello Special One, non figura (ancora) l'ex tecnico del Napoli, per il quale anzi Mourinho ha speso parole dolci a inizio stagione: «Non lo conosco ma ho seguito il buon lavoro che ha fatto al Napoli». Eppure, potrebbe essere proprio Sarri a dare la spinta decisiva al tecnico portoghese, che dopo le recenti battute d'arresto non è più saldo al timone dei Red Devil. Impietosa. più di tutti la valutazione del bookmaker britannico 888sport che, come riporta Agipronews, vede Mourinho sull'orlo dell'esonero. La quota, 1,60, è nettamente la più bassa della Premier.Intanto, i guai per lo Special One non finiscono. E' arrivato un deferimento inevitabile. Le frasi offensive pronunciate dopo la straordinaria rimonta del suo Manchester United sul Newcastle United di Rafa Benitez possono costare caro a José Mourinho. La FA, infatti, ha deciso di aprire un'inchiesta sull'allenatore portoghese che, il 6 ottobre scorso, dopo essere passato da 0-2 a 3-2 nel match di Premier League, ha pronunciato frasi altamente ingiuriose al termine della partita proprio davanti alla telecamera: «Andatevene a f...., figli di p...». Parole pesanti e volgari, che non sono sfuggite ai componenti dell'ufficio indagini della FA: la Federazione, con una nota, ha comunicato di avere aperto un'inchiesta sull'allenatore portoghese. Adesso Mou ha tempo fino alle ore 18 del 19 ottobre per rispondere alle accuse; in ogni caso, va incontro a una squalifica. (M.Lob.)