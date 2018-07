MOTOGP. Vince ancora Marquez, Vale solo 5°

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Daniele PetroselliROMA - MotoGP al cardiopalma. Ad Assen la corsa più pazza dell'anno del Motomondiale e a spuntarla è stato Marc Marquez, che torna alla vittoria precedendo la Suzuki di Alex Rins e la Yamana di Maverick Viñales, per un podio tutto spagnolo. A lottare per la gara ben sei piloti, tra cui Andrea Dovizioso e Valentino Rossi, che con un loro duello all'ultima staccata hanno rovinato le loro chance di successo (4° e 5°). «Gara tosta, con tante carenate ha poi commentato il Dottore a fine gara - mi è andata bene con Jorge Lorenzo (contatto nei primi giri, ndr), ma non con Dovizioso. E' stato un Gp di testosterone. L'attacco di Andrea? Strategicamente poco intelligente in cui abbiamo forse perso entrambi il podio».«Ero nella posizione giusta in gara per giocarmela, ma lì ci è mancato qualcosa ha poi confessato Dovizioso Rossi? Capisco che ci sia rimasto male, ma è così». Mentre esulta Marquez, che così allunga a +41 sul campione di Tavullia in classifica: «E' stata una battaglia costante contro tutti, sembrava la Moto3 e credo che tutti si siano urtati fra di loro. Ho un po' gestito la gomma, poi alla fine ho dato tutto». Delude il dominatore degli ultimi due gp Jorge Lorenzo, in testa al primo giro partendo dalla 10° piazza, ma poi crollato nel finale e solo 7°.