MotoGP, sorpresa Rins Rossi si inchina: è 2°

Daniele Petroselli

Un'occasione buttata al vento. Valentino Rossi continua nel suo digiuno di vittorie e nel giorno del ko di Marc Marquez arriva secondo ad Austin (Texas) alle spalle di Alex Rins. 25 giugno 2017: questa è la data dell'ultimo successo del Dottore in MotoGP. In America, nella terra di conquista del campione e rivale della Honda, era difficile credere di poter lottare con lui. Ma lo spagnolo, dopo una partenza perfetta e una fuga in solitaria, cade a 12 giri dal termine e lascia Rossi inaspettatamente in testa.

A rovinare i piani un altro spagnolo, questa volta della Suzuki, che lo infila a 4 giri dal termine, ricacciando in gola l'urlo per il campione di Tavullia. «Mi spiace per la vittoria, perché quando ho visto Marquez ha terra ho pensato di farcela. Ho spinto al massimo ma alla fine Rins è stato più veloce. È un peccato, ma è il segno che ci siamo. Siamo forti e ci riproveremo».

A completare il podio Miller (Ducati), mentre rimedia a un weekend complicato Dovizioso, quarto e ora in testa al mondiale proprio davanti a Rossi. Bene anche Morbidelli e Petrucci, quinto e sesto, mentre nono Pecco Bagnaia. Weekend nero per Vinales (11°), così come per la Honda: oltre a Marquez, fuori anche Lorenzo e Crutchlow.

