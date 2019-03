Motodays

FIERA DI ROMA

Carl Fogarty, campione del mondo di Superbike e

ambasciatore del marchio CCM Motorcycles, è il testimonial dell'edizione

2019 di Roma Motodays:

tre intensi giorni di attività ed eventi per i biker.

Via Portuense 1645, oggi ingr. gratuito per motocicliste; 12 euro (oggi), 16 euro (sab/dom) motodays.it

TVATT

TEATRO LIDO DI OSTIA

Acronimo di Teorie Violente Aprioristiche Temporali e Territoriali, è in realtà in Campania un modo per dire ti picchio. Il lavoro trasforma in performance teatrale - Scritta e diretta da Luigi Morra - la sopraffazione fisica ispirata all'opera di Steven Berkoff.

Via delle Sirene 22, domani ore 21 e domencia ore 18, 10 euro, 065646962

Precarie età

TEATRO PEGASO

In prima assoluta la commedia di Maurizio Donadoni per la regia di Alessandro Moser con Antonia Di Francesco e Veronica Liberale, testo agrodolce dedicato all'universo femminile: 2 donne di mezza età alle prese con le vicissitudini della vita.

Viale Cardinal Ginnasi 12, oggi e domani, 15 euro

065665208

Van Gogh Shadow

VALMONTONE OUTLET

Un'esposizione-evento che, attraverso l'uso del 3D e del videomapping, offre la possibilità immergersi nelle atmosfere originali dei dipinti di

Van Gogh. Fino al 24/03, ingr. gratuito. valmontoneoutlet.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA