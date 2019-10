Mostre, artigianato, enogastronomia, musica e giochi, omaggeranno l'identità popolare del rione Monti racchiusa fra botteghe e laboratori, detentori di storie e curiosità d'altri tempi. Da oggi a domenica tanti gli eventi: la caccia al tesoro, City Adventure Monti, con ospite d'onore l'attrice Iaia Forte, l'esposizione Il Gioiello si racconta presso Incinque Open Art Monti, la narrazione fotografica A Monti sul tema dell'integrazione di Luigia Giovannini e, fra le altre, l'inaugurazione dell'Atelier KApocci dell'artista Raha Tavallali. Inoltre la visita guidata Fori Imperiali al crepuscolo e una serata animata da spettacoli di strada, performance e il percorso legato al mood musicale del film Storia d'amore e d'anarchia dell'orchestra Strabanda Scuola Popolare di musica. Sabato dopo lo show cooking al mercato di Via Baccina, fra gli appuntamenti la presentazione della riqualificazione della piazza ad opera di Monti Green. In serata il Ponentino Trio. Domenica l'apertura straordinaria dell'Istituto centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico Librario.(S. San.)

Venerdì 11 Ottobre 2019, 05:01

