Moscow Mule di Alessandro Puglisi, a Milano in zona Lambrate, è un cocktail bar di qualità con prezzi pop. Non a caso è meta apprezzata dagli universitari, che popolano il locale dalle 18 fino alle 2 di notte (chiuso domenica e lunedì). La drink list include 130 tra classici e signature a partire da 6 euro, ma si possono richiedere distillati premium come base con un leggero sovrapprezzo (a seconda del prodotto, da 1 euro). Non c'è un dehor e se si vuole bere il cocktail fuori bisogna versarlo in un bicchiere di plastica. E se l'appetito chiama, fino a mezzanotte si possono ordinare toast, piadine e panini. Sviluppato su due stanze, una più piccola e raccolta, è un locale accogliente e informale. All'ora dell'aperitivo viene servito al tavolo un ricco piattino senza sovrapprezzo. Oltre 400 le etichette in bottigliera. (N.Cav.)

Giovedì 14 Novembre 2019, 05:01

