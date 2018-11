Mosca, trasferta a rischio per la squadra e per i tifosi

Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Trasferta a rischio. Per squadra e tifosi. Oggi si parte per Mosca, dove la squadra di Di Francesco può virtualmente chiudere i giochi per la qualificazione agli ottavi di Champions e dove i tifosi russi predicano vendetta dopo gli accoltellati della gara d'andata. Saranno circa 600 gli ultras giallorossi nel gelo (previsti 0 gradi) che seguiranno la squadra e che saranno scortati per tutto il loro tragitto dalle forze dell'ordine. A Mosca non ci sarà De Rossi, ancora alle prese con l'infiammazione al menisco destro, mentre in difesa Manolas tornerà al suo posto al fianco di uno tra Fazio e Jesus. Turn over limitato pure a centrocampo dove il dubbio riguarda Zaniolo e Cristante. In attacco possibile turno di riposto per El Shaarawy, al suo posto Kluivert. Ancora out Perotti e Karsdorp mentre Pastore non è ancora ritenuto idoneo per giocare dal primo minuto. L'argentino farà rifiatare Pellegrini probabilmente domenica prossima con la Sampdoria.(F. Bal.)riproduzione riservata ®