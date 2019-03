Morto Perry: era Dylan nella serie Beverly Hills

Ida Di Grazia

ROMA - Il cattivo ragazzo dal cuore d'oro non ce l'ha fatta. Luke Perry, il Dylan McKay di Beverly Hills 90210, è morto ieri pomeriggio a Los Angeles all'età di 52 anni presso il Saint Joseph Hospital di Burbank in California. Pochi giorni fa, l'attore della serie cult degli anni novanta era stato colpito da un ictus che i medici avevano subito definito devastante. L'attore che si trovata nella sua residenza a Sherman Oaks, in California, era stato indotto dai dottori in coma farmacologico nella speranza di dare al suo cervello la possibilità di riprendersi dal trauma, ma il danno era evidentemente già troppo esteso.

La notizia del suo ictus ha fatto subito il giro del mondo e Shannen Doherty, che nella serie interpreta Brenda Walsh, è stata una delle prime a scrivere su Instagram: «Amico mio. Ti stringo forte e ti do la mia forza». Bello, maledetto e sexy Coy Luther Perry III, questo il vero nome di Perry, era nato a Mansfield l'11 ottobre del 1966, e ha fatto innamorare milioni di ragazzine grazie al personaggio interpretato in Beverly Hills 90210. La serie in Italia andò in onda dal 19 novembre 1992 al 3 dicembre 2001 su Italia 1 e da allora il ragazzo problematico ispirato a James Dean, rampollo di una famiglia miliardaria con problemi di alcol è entrato nei cuori di un'intera generazione. Magliette, diari, striscioni, ogni adolescente aveva un pezzo di lui, il duro dall'anima fragile e gentile, l'incubo di ogni padre. Talmente idolatrato che Neri Parenti lo volle in Vacanze di Natale 95 dove interpretava se stesso. La notizia della sua morte ha scioccato tutti. L'attore era impegnato in questo periodo nelle riprese della serie Riverdale a Los Angeles ed era anche per questo motivo che aveva rifiutato di partecipare alla nuova serie di sei episodi dal titolo 90210 che andrà in onda quest'estate negli Stati Uniti e che riunisce i membri del cast di Beverly Hills 90210.

Perry si è spento circondato dai famigliari: i figli Jack e Sophie, la fidanzata Wendy Madison Bauer, l'ex-moglie Minnie Sharp, la madre Ann Bennett, il patrigno Steve Bennett, il fratello Tom Perry, la sorella Amy Coder e altri parenti stretti e amici.

