Morto il professore gay massacrato a largo Preneste

Caccia al killer che domenica sera ha colpito con un pugno in pieno viso Umberto Ranieri il professore cinquantacinquenne di storia dell'arte. L' uomo è morto ieri mattina, dopo tre giorni di straziante agonia del San Giovanni dove era stato ricoverato dopo l'aggressione ai giardinetti di largo Preneste.

I carabinieri della compagnia Casilina indagano per omicidio e sono già sulle tracce dell' omicida. Il brutale pestaggio, sfociato poi nella morte dell'artista omosessuale conosciuto da tutti nella zona come una persona perbene sempre disponibile ad aiutare il prossimo in difficoltà, è stato immortalato dalle telecamere che sorvegliano il piazzale. I fotogrammi della ripresa mostrano particolari da brivido. Un gruppo di cinque persone, ragazzi e ragazze italiani e sud americani che fuggono, dopo che uno di loro aveva colpito al volto il professore, frantumandogli prima il setto nasale e poi facendolo cadere all'indietro fino a quando non ha sbattuto con violenza la testa sui sampietrini dell'area giochi vicino le panchine. Un destro sferrato con una violenza inaudita, tanto che secondo i medici, gli ha provocato danni devastanti e irreversibili al cervello.

Il pugno, secondo gli inquirenti, non era stato preceduto da litigi. Un colpo all' improvviso, inaspettato che ha scaraventato Umberto a terra, dopo che aveva perso l'equilibrio. La pista omofoba viene per il momento esclusa, anche se il movente di tanta bestialità e violenza non è ancora del tutto chiaro. La scena dove è avvenuto il crimine si trova al centro di largo Preneste ed è, nonostante le tante telecamere di sorveglianza, terra di nessuno. Un luogo frequentato da sbandati di varie nazionalità, cileni, peruviani, italiani e persone dell' est spesso alticci e drogati.

«Mio cugino era un artista racconta una Paola una persona eccezionale. Era tranquillo. Quel suo modo di fare gentile deve aver dato fastidio a qualcuno. Il prossimo 14 aprile avrebbe dovuto esporre ad una mostra al Macro, per poi organizzarne una tutta sua a settembre». (E. Orl.)

