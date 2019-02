Morto Hollis dei Talk Talk Aveva 64 anni

ROMA - Addio all'anima dei Talk Talk, una delle band-cardine del pop-rock dei decenni 80 e 90. Mark Hollis, l'ex-cantante e leader del gruppo inglese, è morto a 64 anni. Manca ancora la conferma ufficiale, ma la notizia è stata diffusa in Rete sui siti specializzati e nei canali dell'artista, ed è stata anche twittata dal regista dei loro videoclip, Tim Pope.

Restano indimenticabili i successi, anche in Italia, di brani come Talk Talk, It's My Life e Such a Shame e Life's What You Make It che nella prima metà degli Ottanta hanno contagiato il mondo all'insegna di un raffinatissimo synth-pop. Poi, a sorpresa, i Talk Talk hanno cambiato del tutto registro, virando verso ciò che i critici avrebbero chiamato slow-core, tratteggiando scenari eterei e celestiali, e battendo sul tempo i paladini del post-rock con dischi come Spirit of Eden e The Laughing Stock.

Hollis aveva fondato la band, di cui era l'inconfondibile voce, nel 1981 con Lee Harris e Paul Webb e con loro ne aveva condiviso le metamorfosi, fino allo scioglimento nel 1991. L'ultimo suo progetto discografico - unico senza i Talk Talk - è datato 1998 e si intitolava proprio Mark Hollis.

